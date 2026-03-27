İnegöl Belediyesi’nin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde “Gençlerin Geleceğine Işık Tutacak Büyük Buluşma” mottosuyla düzenlediği Üniversite ve Meslek Tanıtım Günleri bu yıl 8’inci kez düzenleniyor. 01-03 Nisan tarihlerinde Kültürpark içi belediye spor salonunda yapılacak organizasyonda ülkenin dört bir yanından 26 farklı üniversite ile farklı alanlarda 35 mesleğin tanıtımı yapılacak. Ayrıca 3 yurt dışı eğitim danışmanlık firması öğrencilerle bir araya gelecek.

ÖĞRENCİLERİN GELECEĞİNE YÖN VERECEK ORGANİZASYON

Üniversite ve Meslek Tanıtım Günleri etkinliği 01 Nisan Çarşamba günü 09.30’da düzenlenecek törenle açılacak ve 03 Nisan Cuma günü mesai bitimine kadar öğrencileri ağırlayacak. Üniversite ve meslek tanıtım günleri kapsamında 3 gün boyunca düzenlenecek toplam 9 seminer ile katılımcılara eğitim ve kariyer alanında farklı başlıklarda önemli bilgiler sunulacak. Bu büyük organizasyon, gençlerin sadece bilgi edinmesini değil, aynı zamanda ilgi alanlarını keşfetmesini ve geleceklerine yön vermesini amaçlıyor. Bu organizasyonla öğrencilerin geleceğinin şekillendiği dönemde; üniversite ve meslek seçimleri konusunda onlara destek olunması, en doğru tercihleri yapabilmelerine olanak sağlaması, kendilerine uygun meslekleri seçmelerini sağlanması ve gidecekleri üniversiteleri tanımalarına yardımcı olunması hedefleniyor.

BAŞKAN TABAN’DAN DAVET

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Üniversite ve Meslek Tanıtım Günlerinin öğrenciler adına önem arz eden bir organizasyon olduğunu ifade ederek; “Başta üniversite sınav sürecinde olan 11 ve 12’nci sınıf öğrencilerimiz olmak üzere tüm öğrencilerimizin bu organizasyondan faydalanmasını arzu ediyoruz. Bu nedenle hem öğrencilerimizi hem ailelerimizi etkinliğe bekliyoruz” dedi.