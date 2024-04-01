İtalya Ulusal Araştırma Konseyi Sürdürülebilir Bitki Koruma Enstitüsü Üyesi Dr. Gennaro Di Prisco’yu arıcılarla buluşturan etkinlik, Ziraat Fakültesi, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği iş birliğinde düzenlendi.

Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) ve Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği iş birliğinde düzenlenen, “Arı Hastalıkları ve Yönetimi, Arıcılıkta Akıllı Teknolojilerin Kullanımı” (Honey Bee Diseases And Management, Using Smart Technologies İn Beekeeping) semineri İrfan Günsel Kongre Merkezi Salonu’nda gerçekleştirildi.

İklim değişikliği, sürdürülebilir arıcılık ve yapay zeka desteği gibi konuların ele alındığı seminer yoğun katılımla gerçekleşti. Halka açık olarak gerçekleştirilen seminere; KTMMOB Başkanı Erkut Uluçam, Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği Başkanı Hasan Kozok, Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Salih Gücel ve Doç Dr. Buket Asilsoy, öğretim üyesi Dr. İlker Gelişen, birçok öğrenci ve Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği Yönetimi ile KKTC’de faaliyet gösteren pek çok arıcı katıldı.

Açılış konuşmasını Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özge Özden’in yaptığı seminerde; İtalya Ulusal Araştırma Konseyi Sürdürülebilir Bitki Koruma Enstitüsü’nden Dr. Gennaro Di Prisco önemli bir sunum gerçekleştirdi. Seminerin ardından Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özge Özden, KTMMOB Başkanı Erkut Uluçam’a ve Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği Başkanı Hasan Kozok’a zeytin fidanı takdim etti.

Yakın Doğu Üniversitesi’nde gerçekleştirilen seminerin ardından, Prof. Dr. Özge Özden ve İtalya Ulusal Araştırma Konseyi Sürdürülebilir Bitki Koruma Enstitüsü Üyesi Dr. Gennaro Di Prisco, saha çalışmaları da gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Özge Özden: “Sonbaharda, Kıbrıslı Türk arıcılarla birlikte İtalya Ulusal Araştırma Konseyi’ne bağlı Sürdürülebilir Bitki Koruma Enstitüsü’nü ziyaret edeceğiz.”

Açılış konuşmasında, arıcılıkla ilgili bu yıl dördüncü etkinliği gerçekleştirdiklerini söyleyen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özge Özden, bu durumun Kuzey Kıbrıs arıcılığı ve ‘Kıbrıs Balı’na verdikleri önemin bir göstergesi olduğunu söyledi. “Toplum olarak varlığımızı sürdürebilmek için üretmeli ve bu üretimi de başarılı bir şekilde yapmalıyız. Uluslararası projelere ve bilimsel çalışmalara önem vermek, kaliteli üretim için hayati bir öneme sahip” ifadelerini kullanan Prof. Dr. Özge Özden, “Ziraat Fakültesi olarak, tarımsal üretimde kalite ve verimlilik artışı sağlayacak projeler geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Yeni projeler içinde hazırlıklara başladıklarını belirten Prof. Dr. Özge Özden, “Sonbaharda, Kıbrıslı Türk arıcılarla birlikte İtalya Ulusal Araştırma Konseyi’ne bağlı Sürdürülebilir Bitki Koruma Enstitüsü’nü ziyaret etmeyi planlıyoruz. Bu ziyaret sırasında, arıcılarımız, oradaki meslektaşlarıyla bir araya gelerek arıcılık uygulamaları hakkında bilgi alışverişinde bulunacaklar. Yeni teknikler, yöntemler ve en iyi uygulamalar hakkında bilgi edinme ve bunları kendi arıcılık faaliyetlerimize entegre etme şansına sahip olacağız. Bu sayede, arıcılık sektörümüzü geliştirmek ve daha sürdürülebilir bir şekilde yönetmek için adımlar atabileceğiz” ifadelerini kullandı.

Dr. Gennaro Di Prisco: “İklim değişikliği hızla ilerliyor ve ani değişimler yaşanıyor. Bu değişimlere hızla adapte olabilmek için yeni teknolojilerden faydalanmak gerekiyor”

İtalya Ulusal Araştırma Konseyi Sürdürülebilir Bitki Koruma Enstitüsü’nden Dr. Gennaro Di Prisco, Ziraat Fakültesi ile arıcılıkta teknoloji ve yapay zeka kullanımını artıracak önemli bir proje yürüttüklerini söyledi. Bu proje ile arıların karşılaştığı stresleri yapay zeka teknolojileriyle incelemeye odaklandıklarını söyleyen Dr. Di Prisco, “Ayrıca, turunçgil bahçelerinde arı kovanlarının robotik sistemlerle izlenmesi ve yapay zeka teknolojisiyle analiz edilmesi üzerine bir çalışma yürütüyoruz” dedi. Dr. Di Prisco, Avrupa Birliği’nin finanse ettiği BeeGuard Projesi kapsamında KKTC’den gelen arı ve bal örneklerinin analiz edildiğini ve bu çalışmaların arı üretimine yönelik çalışmalara katkı sağlayacağını ifade etti.

Arıların davranışları ve bağışıklık mekanizmaları üzerine de çalıştıklarını belirten Dr. Gennaro Di Prisco, özellikle iklim değişikliği, hastalıklar ve zararlılar gibi faktörlerin büyük arı kayıplarına yol açtığını söyledi.

Dr. Di Prisco,“Günümüzde iklim değişikliği hızla ilerliyor ve ani değişimler yaşanıyor. Bu değişimlere hızla adapte olabilmek için yeni teknolojilerden faydalanmak gerekiyor” dedi. Arıcılıkta iki ana sorunun öne çıktığını belirten Dr. Gennaro Di Prisco, “Akut toksikasyon ani ölümlere yol açarken, yavaş popülasyon azalması genellikle parazitler, patojenler veya az nektar kaynakları gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanıyor” dedi. Arıcılığın zor bir uğraş olduğunun altını çizen Dr. Di Prisco, bunun nedeninin ortaya çıkan hastalıklardan kurtulmak için sabit bir ilacın olmayışı olduğunu vurguladı. Dr. Di Prisco,“Arıcılar için birçok faktör önemlidir; arıların güçlü olması, parazitlerin ve patojenlerin varlığının bilinmesi gibi. Her zaman farklı stres faktörleri vardır ve bunlar birbiriyle ilişkilidir. Bu yüzden kovan yönetiminde bütünsel bir bakış açısı önemlidir” dedi.