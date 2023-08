Anadolu rock'ının efsane ismi Erkin Koray, 82 yaşında aramızdan ayrıldı. Usta sanatçıyı anan yazar ve müzik eleştirmeni Kanat Atkaya, Erkin Koray'ın kendisine 25 haziranda yazdığı mektubu yayınladı.

Usta sanatçı Erkin Koray uzun süredir yaşadığı Kanada’nın Toronto şehrinde sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Erkin Koray veda mektubunda, Medyada, internette, tweet’lerde veya ekşi sözlük benzeri yayınlarda hakkımda dolaşan bir sürü yalan dolan var. Birinin işin gerçek yanını bilmesi gerekir şeklinde altını çizerken hakkında herhangi bir söylenti olmaması adına uyarılarda bulundu.

Erkin Koray mektubunda “Her kim “Stüdyoda şu şarkıyı şöyle yaptılar” diyorsa yalandır. Çünkü hiçbir zaman stüdyoya bir yabancı kişi almadım. Çok özel durumlar haricinde, bizzat plak şirketi sahiplerini dahi almadım. Her kimse, “Küfürbazdır” diyorsa, yalandır. Çünkü ben kavgada bile küfür etmem. Hiç kullanmam. Her kim, “John Lennon’la ne konuştuğunu biliyorum” diyorsa, yalandır. 1971 yılı Cannes Festivali’ndeki Film galasında, hiç kimsenin randevu talebini kabul etmeyen John Lennon’la ne konuşup da kendisinden randevu aldığımı, hiç kimseye söylemedim. Kendisine olan saygımdan dolayı kimseye söylemedim. Yanımda, festivale Türkiye’den kalkıp beraber gittiğimiz Milliyet gazetesi yazarı Arda Uskan’dan başka kimse yoktu. Arda Uskan bizzat, benim yanından ayrılıp gidip John Lennon ile bir şeyler konuştuktan sonra randevu aldığımı yazılı ve görüntülü olarak bir yerlerde beyan etmiş olup bunları bulmak mümkündür. Her kim “1982 yılında İzmir fuarından kovuldu” diyorsa yalandır. İzmir fuarından kovulmamış, ben ayrılmışımdır. Hem de İbrahim Tatlıses’in menajeri Hasan Bora’nın fuarda bulunan ofisine girip “Beni burada tutabilecek olan varsa, tutsun” sözleriyle ayrılmışımdır. Tabii ki Haber değeri “ayrıldı” değil de “kovuldu” olduğundan basına bu şekilde yansımıştır. Ne yazık ki Hasan Bora 2015’te vefat etmiş bulunuyor; ki kendisine sorabilelim” şeklinde belirtti.