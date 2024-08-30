Arnavutköy’de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı. Çeşitli etkinliklerin düzenlendiği programda konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu “Gençlerimiz ile birlikte, yeni neslimiz ile birlikte bu bayrağı en güzel yere getirmek için durmadan çalışmaya gayret edeceğiz” dedi.

Arnavutköy’de gün boyu düzenlenen bir dizi etkinlik ile 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı. Programa Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı. Düzenlenen etkinlikte Arnavutköy Oyun Geliştirme Yarışması’nda derece yapan öğrenciler Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu’nun elinden ödüllerini alırken, Şehir Parkı’nda düzenlenen DJ performansı ve Mehmet Erdem konseriyle vatandaşlar doyasıya eğlendi.

"TEKNOFEST gençliğinin Arnavutköy’de bir yer edindiğini görmek bizlerin hayaliydi"

Düzenlenen programda konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, “30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yıl dönümünü tebrik ediyorum. Burada gençlerimiz ile birlikte, yeni neslimiz ile birlikte aldığımız bu bayrağı en güzel yere getirmek için durmadan çalışmaya gayret edeceğiz. Bugün bunu gösteren bir yarışmayı da sonuçlandırdık. Üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Dijital Oyun Geliştirme Kampımıza katılan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. 75 kardeşimiz 3 gün boyunca dijital dünyanın içerisinde çalıştılar ve çok güzel şeyler ürettiler. Dereceye giren arkadaşlarımız ödüllerini aldılar güle güle kullansınlar hepsi hak ettiler. TEKNOFEST gençliğinin Arnavutköy’de bir yer edindiğini görmek bizlerin hayaliydi bunun adım adım gerçekleştiğini görmek mutluluk verici. İlçemizde de dijital bilişime yönelik her türlü çalışmayı destekliyoruz. Sadece eğitim kısmında değil eğitimleri tamamlayıp sertifikalarını aldıktan sonra kendileriyle ilişkimiz ve bağlantımız devam ediyor. Arnavutköy Şehir Parkı’mızda yoğun ilgi gösterilen bir konser oldu. 30 Ağustos’un ruhuna yaraşır şekilde gün boyunca programlarımız devam etti” şeklinde konuştu.

Yarışmaya katılarak birinci olan öğrencilerden Ezgi Yiğit ise, “Ben 13 yaşındayım, yarışmaya Arnavutköy’den katıldım. Çok mutluyum birinci olduğumuz için. Bu süreçte arkadaşlarımızla kampta tanıştık. İlk önce oyunun konusunu belirledik ve tasarımları yaptıktan sonra böyle bir oyun ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.