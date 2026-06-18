Edinilen bilgilere göre, İnegöl'de yolcu taşımacılığı yapan halk otobüsünde bulunan genç kadın bir anda fenalaştı. Durumu fark eden yolcuların ihbarı üzerine otobüs şoförü vakit kaybetmeden güzergâhını değiştirerek aracı İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne yönlendirdi.

Şoförün hızlı ve soğukkanlı müdahalesi sayesinde genç kadın kısa sürede hastaneye ulaştırılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi acil serviste yapılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otobüsteki yolcular, genç kadının sağlık durumunu yakından takip eden ve zamanla yarışarak hastaneye ulaştıran şoföre teşekkür etti. Olay, vatandaşlar tarafından takdirle karşılanırken, şoförün duyarlı davranışı örnek gösterildi.