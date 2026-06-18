Olay, Sinanbey Mahallesi'nde bulunan Akşemseddin Camii bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, camide sürdürülen sundurma tadilatı sırasında kopan bir tuğla, o sırada bölgeden geçen 50 yaşındaki Ahmet U.'nun başına düştü.

Başından yaralanan vatandaş için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ahmet U., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayın meydana geliş şekliyle ilgili inceleme başlatırken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ