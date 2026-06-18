Olay, kırsal Karalar Mahallesi 3. Etap TOKİ Konutları'nda bulunan bir dairede yaşandı. Edinilen bilgilere göre 2 yaşındaki Ömer T., evde oyun oynadığı sırada içerisinde kaynar su bulunan cezveye dokundu. Cezvenin devrilmesiyle kaynar su minik çocuğun üzerine döküldü.
Acı içinde ağlamaya başlayan çocuğun yardımına ailesi koştu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Ömer T.'yi ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Vücudunun çeşitli bölgelerinde ikinci derece yanıklar oluştuğu öğrenilen çocuğun tedavisine hastanede devam edildi.
Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: MEHMET SEVİNÇ