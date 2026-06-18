BİLSEM öğrencileri, İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması’nda üstün performanslarıyla yarı final aşamasına yükselerek Cizre’nin gururu oldu. Adını, sibernetiğin ve robotik biliminin kurucusu olan Cizreli büyük deha İsmail Ebüliz El-Cezeri’den alan Cizre BİLSEM, TEKNOFEST 2026’da adına yakışır bir performans ortaya koydu. İnsanlık Yararına Teknolojiler Sağlıklı ve İyi Yaşam Teknolojileri Ortaokul Kategorisinde danışmanlığını Murat Işıkoğlu’nun yaptığı, Cizre İsmail Ebul-İz Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Yağız Taha Doğan ve Prof. Dr. Fuat Sezgin İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Dicle Nur Işıkoğlu’nun yer aldığı Genç Cezeriler Takımı, "Engelsiz Yaşam ve Erişilebilirlik Projesi" ile yarı finale yükseldi. İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması Sağlıklı Yaşam İlkokul Kategorisinde ise danışmanlığını Tuba Çaça Kül’ün yürüttüğü, Gülbin Bulut ve Asmin Öner’in yer aldığı Can Dostum Takımı, "Fiziksel ve Zihinsel Sağlık" projesi ile TEKNOFEST 2026’da yarı finale yükselerek tarihi bir başarıya imza attı.

Kaynak: İHA