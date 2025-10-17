İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde, Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve bölgede mağdur durumda olanlara destek sağlamak amacıyla "Bir Günlük Hasılatım Gazze İçin, Bugünkü Alışverişim Gazze İçin" isimli yardım kampanyası düzenlendi. Arnavutköy Belediyesi Gıda Bankası öncülüğünde hayata geçirilen etkinlikte esnaf ve vatandaşlar tek yürek oldu.

Program kapsamında yapılan konuşmalarda Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekildi.

"Gazze’nin çilesi bitmedi"

AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek, Gazze’deki zulmün yalnızca Filistinlilere değil tüm insanlığa yapıldığını vurgulayarak, "Gazze’de akan kan sadece Filistinli kardeşlerimizin değil, ümmetin kanıdır. Gazze’de ağlayan her çocuk sadece Filistin değil, insanlığın evladıdır. Aylar, yıllar geçti ama Gazze’nin çilesi bitmedi. Filistin davası bizim için bir siyasi mesele değil, bir vicdan meselesidir" şeklinde konuştu.

"Dayanışma Arnavutköy’den yükseliyor"

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ise konuşmasında, Arnavutköy halkının merhamet ve paylaşma duygularının bir kez daha örnek teşkil ettiğini belirterek, "Gazze için diyerek çıktığımız bu kutlu yolda insani değerlerimizin, merhametimizin ve paylaşma duygularımızın ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha Arnavutköy’ümüzden yansıttığınız için teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yürüttüğü diplomasi süreciyle Gazze’de bir nebze de olsa kalıcı bir barış ortamı oluştu. Ancak yaşanan yıkımların ardından yaraların sarılması bizlerin, ümmetin boynunun borcudur" ifadelerini kullandı.

İstanbul Vali Yardımcısı ve Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu da Gazze’deki insani tabloya dikkat çekerek, "Yaklaşık 70 bin insan hayatını kaybetti, 170 bin kişi yaralandı. 2,5 milyon insan yerinden oldu. 500 binden fazla konut yıkıldı. O coğrafyada insanlık yıllardır bir imtihanla karşı karşıya. Kendi inançlarını bahane ederek masumları yok edenler, Filistin’i kana bulamaya devam ediyor" diye konuştu.

Etkinlik kapsamında esnaf, bir günlük hasılatlarını Gazze’ye gönderilmek üzere bağışladı. Vatandaşlar da alışverişlerini "Gazze için" yaparak kampanyaya destek oldu.

Arnavutköy Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen programa; İstanbul Vali Yardımcısı ve Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, dernek temsilcileri, esnaf ve çok sayıda vatandaş katıldı.