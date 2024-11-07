Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Bu sene asgari ücretin 35 bin TL’ye çıkarılması lazım. Çünkü yoksulluk sınırı 70 bin TL’ye gelmiş durumda. Bir evde iki asgari ücret olduğunda, karı-koca asgari ücretle geçindiğinde, o eve giren miktarın en azından yoksulluk sınırına ulaşması lazım” dedi.

Yeniden Ferah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin ‘Anadolu Buluşmaları’ programlarına bugün İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde bir dizi ziyaretle devam etti. Partinin üst düzey yöneticileri ve yerel teşkilat üyelerinin katıldığı ziyaretlerde fabrika çalışanlarıyla sohbet eden Erbakan, öğle namazını da Arnavutköy Merkez Camii’nde kıldı. Program, Arnavutköy Yeniden Refah Partisi ilçe başkanlığını ziyaret ve esnaf buluşmalarıyla devam etti. Erbakan’ın programının Erzurumlular Derneği ziyaretiyle son bulacağı öğrenildi.

“35 milyon dolarlık bir kaynak oluşturularak, yandaşa değil emekçiye aktarıldı"

54’üncü Hükümet döneminde oluşturulan kaynakların doğru kullanıldığını vurgulayan Fatih Erbakan, “O dönemde denk bütçe yapılarak faize giden milyarlarca dolar kurtarıldı. Bununla beraber kamudaki israfın, usulsüzlüklerin önlenmesiyle yine milyarlarca dolar kurtarıldı. Ayrıca milli kaynak paketleri ile kaynak üretilmesi ve rantiye kesimine, bir avuç imtiyazlı holdinge aktarılan haksız kazançların engellenmesi sayesinde 35 milyar dolarlık bir kaynak oluşturuldu. Bu kaynak yandaşa, akrabaya, partiliye değil; emekçiye, dar gelirliye, işçiye, memura, emekliye, çiftçiye, köylüye aktarıldı. Merhum Erbakan hocamızın yaptığı maaş zamlarını halen anlatıyoruz. Cumhuriyet tarihinin rekoru olan maaş zamları ile işçilerimize, asgari ücretlilere yüzde 100, memurlarımıza yüzde 200, Bağ-Kur emeklisi olan emeklilerimize yüzde 320 maaş zammı yapıldı” ifadelerini kullandı.

"Asgari ücretin 35 bin TL’ye çıkartılması lazım"

Günümüz şartlarında asgari ücretin yetersiz kaldığını savunan Erbakan, “Asgari ücrete yüzde 100 zam yapmak demek, asgari ücretin bugün 35 bin TL’ye gelmesi demektir. Biz de Yeniden Refah Partisi olarak bunu her fırsatta dile getirdik. Bu sene asgari ücretin 35 bin TL’ye çıkarılması lazım. Çünkü yoksulluk sınırı 70 bin TL’ye gelmiş durumda. Bir evde iki asgari ücret olduğunda, karı-koca asgari ücretle geçindiğinde, o eve giren miktarın en azından yoksulluk sınırına ulaşması lazım. Tabii bununla beraber işverene de devletin gereken desteği, teşviki yapması lazım” şeklinde konuştu.

Erbakan, partisinin Arnavutköy Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan standında üye çalışmalarını da yerinde inceledi.