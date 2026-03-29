Yangın, saat 12.00 sıralarında Arnavutköy ilçesi Ömerli Mahallesi Ülfet Sokak'ta bulunan çelik tel üretimi yapıldığı öğrenilen 4 katlı fabrikanın dış bölümünde bulunan depo alanında çıktı. Edinilen bilgilere göre, bahçe bölümündeki depo içerisinde havalandırma motorunun aşırı ısınması sonucu meydana gelen yangın, fabrikanın dış cephesine sirayet etti. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri dış cepheye sıçrayan yangına kısa sürede müdahale ederken, olayda yaralanan olmadı. Kısa sürede söndürülen yangının kesin çıkış nedeninin ise yapılacak incelemelerin ardından ortaya çıkacağı belirtildi. Yangın sonrası fabrikanın dış cephesinde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA