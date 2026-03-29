Beşiktaş Kulübü, milli takım kampında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Romanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Eski teknik direktörümüz Mircea Lucescu'nun Romanya milli takımı antrenmanı sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Mircea Lucescu'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz' denildi.