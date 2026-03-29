Sakarya'nın Geyve ilçesinde iki gün önce kaybolan ve arama kurtarma çalışmaları sonucu cansız bedenine ulaşılan 75 yaşındaki Necdet Gül'ün cenazesi sarp araziden çıkarılarak hastane morguna gönderildi.

Dereköy Mahallesi'nde yaşayan ve iki gün önce henüz bilinmeyen bir nedenle evden ayrılan Necdet Gül'den haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirmişti. Yaşlı adam için 2 gündür arama kurtarma çalışmalarını sürdüren 130 kişilik ekip, bugün öğle saatlerinde Gül'ün cansız bedenine ulaştı.

Arazi ve hava şartları nedeniyle zorluklar yaşayan ekipler yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından hastane morguna teslim etmek üzere araziden çıkartıldı. Gül'ün cansız bedeni ekiplerce Geyve Devlet Hastanesi morguna teslim edilmek üzere yola çıktı.