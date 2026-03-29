Arnavutköy'de düzenlenen Hamsi Festivali, binlerce vatandaşın katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. 5 ton hamsinin 10 bin kişiye ikram edildiği etkinlikte, horon halkaları gün boyu devam etti.

Arnavutköy Giresunlular Derneği tarafından, Arnavutköy Belediyesi'nin katkılarıyla organize edilen festival, Şehir Parkı'nda gerçekleştirildi. Festival kapsamında hazırlanan toplam 5 ton hamsi, yaklaşık 10 bin kişiye dağıtıldı. Alanda kurulan stantlar yoğun ilgi görürken, kemençe eşliğinde horon oynayan vatandaşlar Karadeniz kültürünü doyasıya yaşadı.

Etkinliğe Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek, Dernek Başkanı Ahmet Karasakal ve çok sayıda vatandaş katıldı. Protokol üyeleri festival alanını gezerek vatandaşlarla sohbet etti.

Festivalde konuşan Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, etkinliğin birlik ve beraberliği pekiştirdiğini belirterek, Arnavutköy'de kültürel etkinliklerin artarak devam edeceğini ifade etti. Candaroğlu 'Büyüklerimizin güzel bir sözü vardır. Gönül ne kahve ister, ne kahvehane. Gönül muhabbet ister, kahve bahane. İşte bugün burada hepsi de bizler için aslında bir bahane. Asıl olan birlik beraberliğimiz. Birbirimize duyduğumuz güven, muhabbet ve kardeşliğimizdir. İnşallah bu güzel ortamda dostluğumuzu, kardeşliğimizi, dayanışmamızı hep birlikte daha da güçlendireceğiz. Biz bu tür etkinlikleri dili, beraberliği, dostluğumuzu, kardeşliğimizi ve dayanışmamızı hep birlikte pek birleştirdiğine inanıyoruz. Çünkü biliyoruz ki bir yere gelmek kolaydır. Ama gönül birliği kurmak emek ister. İşte bugün burada gördüğümüz manzara işte o emeğin en güzel karşılığı' şeklinde konuştu.

Festivale katılan Şule Topçu 'Çok mutluyum. Giresun zaten Karadeniz'in incisi. Bugünde hamsi festivalini duyduk, Esenyurt'tan kalkıp sabah erkenden buraya geldik. Gururluyuz, mutluyuz, neşeliyiz ve Karadeniz insanıyız. Giresunluyuz' dedi.

Festivale katılan çocuk Şeyma nur Acar 'Ben burada çok eğleniyorum. Belediye başkanıma teşekkür ediyorum bu etkinlik için. Gerçekten çok eğlenceli oluyor. Ailemle beraber güzel vakit geçiriyorum' ifadelerini kullandı

Festival kapsamında sahne alan sanatçılar Hayati Daştan, Ramazan Kuzu ve Efe Kara Güzel, seslendirdikleri eserlerle alandaki coşkuyu artırdı. Karadeniz ezgileri eşliğinde horon oynayan vatandaşlar, gün boyu süren etkinlikte renkli görüntüler oluşturdu.

Arnavutköy'de düzenlenen festival, vatandaşların yoğun katılımıyla tamamlanırken, birlik, beraberlik ve paylaşma kültürünün en güzel örneklerinden biri olarak hafızalarda yer etti.