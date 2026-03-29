Stat: İnegöl İlçe
Hakemler: Yasin Kalcıoğlu, Ahmet Kotan, Sadettin Ebrar Balcı,
Kafkasspor: Hüseyin Genç, Fikret Sevilgen, Hasan Bekil, Serdar Eylik, Metin Esmer, Umut Doğdu(Dk 75 Ali Arslan) Muhammed Arif Akbaş(Dk 38 Onur Toroman) Ömer Faruk Aydemir, Emre Kara, Tümer Oruç(Dk 46 Kürşat Babamoğlu) Yusuf Kaplan
Beykoz İshaklı Spor: Yasin Davuş, Nihat Koç, Sezer Özmen, Arda Taşar, Utku Öztürk, Sertan Yıldız, Emre Işık, Hakan Akgül(Dk 68 Ahmet Keleş) Durmuş Can Efe Çakmak(Dk 77 Hacı Kosak) Emirhan Yılmaz(Dk 77 Ali Kuçik) Onur Arı(Dk 68 Seymen Adalı)
Sarı kartlar: Emirhan Yılmaz, Ahmet Keleş, Utku Öztürk(Beykoz)
Kırmızı kart:
Goller: Emre Kara (Kafkasspor)
Maçtan önemli dakikalar
78'inci dakikada Kafkasspor köşe atışı kazandı. Topun başına geçen Serdar'ın ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Emre'nin kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-0