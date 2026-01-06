Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SEKAP) lansmanı öncesinde katılımcılar geri dönüşüm malzemeleri ile hazırlanmış olan ürünlerin sergisini dolaştı. Programda, Arnavutköy'ün çevresel sorumluluk bilinciyle hazırlanan sürdürülebilir enerji vizyonu ve iklimle uyumlu şehircilik hedefleri paylaşıldı. Tanıtım toplantısında konuşan Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Kurt, iklim değişikliğinin artık uzak bir tehdit değil, günlük hayatı doğrudan etkileyen küresel bir gerçek olduğunu vurguladı.

'Kalkınma anlayışımızın da bir yansımasıdır'

Kurt konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

'Bu planı sadece hazırlamak için değil, geleceğimize, çocuklarımıza ve yaşanabilir bir Arnavutköy'e dair güçlü bir iradeyi ortaya koymak için toplandık. İklim değişikliği artık sağlığımızı, ekonomimizi ve kentlerimizi doğrudan etkiliyor. Bu anlayışla hazırladığımız Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı, Arnavutköy'ün çevresel sorumluluk bilinciyle attığı stratejik ve kararlı bir adımdır. Ancak bu plan yalnızca teknik bir belge değildir; insanı merkeze alan, doğayla uyumlu kalkınma anlayışımızın da bir yansımasıdır. Enerji verimli belediye binaları, yenilenebilir enerji projeleri, sıfır atık ve döngüsel ekonomi uygulamaları, iklim dostu ulaşım çözümleri ve yeşil alanların artırılması gibi pek çok başlığı bu plan kapsamında ele aldık. İklimle mücadele tek bir kurumun başarabileceği bir süreç değildir. Bu nedenle SEKAP, kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve vatandaşlarımızın ortak sorumluluğuyla hayata geçirilecektir.'

Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu ise konuşmasında çevresel sorumluluğun insanlığa emanet edilmiş bir görev olduğuna dikkat çekti.

'Dünyanın geleceği insanlığın sorumluluğudur'

Herrsanlıoğlu, dünyanın evren içinde küçük bir yer kaplasa da büyük bir emanet olduğuna vurgu yaparak, şu ifadeleri kullandı:

'Dünya, Cenâb-ı Hakk'ın koymuş olduğu kurallar bütünüyle insanlığa emanet edilmiştir. Çünkü insana akıl verilmiştir. Aklını kullanarak dünyanın sürekliliğini sağlamak zorunda olan varlık insandır. Biz dünyayı tüketmekle değil, dünyanın devamını sağlamakla yükümlüyüz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, imzaladığı uluslararası antlaşmalarla önemli sorumluluklar üstlenmiştir. Bu sorumlulukların en temel başlıklarından biri enerjidir. Yenilenebilir enerjiye yönelmek artık bir tercih değil, bir zorunluluktur. 2002 yılında Türkiye'nin kurulu gücü yaklaşık 32 bin megawatt iken bugün ise bu rakam 121 bin megawatt seviyelerine ulaşmıştır. O yıllarda güneş ve rüzgâr enerjisi neredeyse yoktu. Bugün ise Türkiye bu alanlarda çok daha güçlü bir noktadadır. Bu dönüşüm sadece bir enerji politikası değil, geleceğe karşı sorumluluğumuzun bir gereğidir.'

Program boyunca öğrenciler ve katılımcılar, iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilir şehircilik ve çevre dostu uygulamalar hakkında bilgilendirildi. Ardından Arnavutköy'de hayata geçirilmesi planlanan çevreci projeler ve enerji verimliliğine yönelik çalışmalar katılımcılarla paylaşıldı.