Sabah saatlerinde güncellenen verilere göre gram altın 7.344,45 liradan alınırken 7.479,28 liradan satılıyor.
Piyasada 22 ayar altının alış fiyatı 6.714,29 lira, satış fiyatı ise 7.049,19 lira seviyesinde işlem görüyor. 14 ayar altın ise 4.043,10 liradan alınırken 5.336,81 liradan satılıyor.
Çeyrek altın piyasada 12.030 liradan alıcı bulurken 12.209 liradan satılıyor. Eski çeyrek altının alış fiyatı 11.846 lira, satış fiyatı ise 12.060 lira olarak kaydedildi.
Yarım altın 24.061 liradan alınırken 24.402 liradan satılıyor. Tam altın ise 47.974 lira alış ve 48.574 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ