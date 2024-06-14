Arnavutköy’de yola çıkan manda yavrusu, trafiği birbirine kattı. Kilometrelerce yol kat eden manda yavrusunu, bir sürücü araç çarpmaması için takip ederken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Sultangazi Arnavutköy yolu üzerinde yaşandı. Bir manda yavrusu aniden yola çıkarak araçların arasına daldı. Manda yavrusunu fark eden bir İETT sürücüsü, önünü keserek önce trafikten uzaklaştırmaya çalıştı. Başarılı olamayan İETT sürücüsü vazgeçerek yoluna devam etti. Otobüsün arkasından gelen servis sürücüsü ise manda yavrusunu takip etmeye başladı. Manda yavrusuna araç çarpmaması için uzun süre mücadele eden servis sürücüsü, durumu fark eden polis ekiplerine manda yavrusunu teslim etti. Mandanın trafiği birbirine kattığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, manda yavrusunun seyir halindeki trafikte araçlara zor anlar yaşattığı ve servis sürücüsü tarafından polis ekiplerine teslim edildiği görülüyor.