Cumhurbaşkanlığı kararıyla Arnavutköy'de Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ek Alanı resmen ilan edildi. Daha önce protokolü imzalanan Teknopark Arnavutköy projesi, bu kararla birlikte yeni bir aşamaya taşındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararıyla, sınır ve koordinatları belirlenen alanın 'Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Arnavutköy Ek Alanı' olarak tespit edilmesine karar verildi. Böylece Arnavutköy'de kurulması planlanan Teknopark projesi resmiyet kazanarak hayata geçme sürecine girdi. Bu önemli gelişmeyle birlikte, daha önce Arnavutköy Belediyesi ile Yıldız Teknik Üniversitesi iş birliğinde imzalanan Teknopark Arnavutköy protokolü somut bir zemine kavuştu.

Güçlü Ar-Ge ekosistemi Arnavutköy'e taşınıyor

Nuri Pakdil Kültür ve Sanat Merkezi Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirilen protokol imza töreniyle başlatılan süreçte, kamu, akademi ve teknoloji dünyası bir araya gelmişti. Programda yapılan sunumlarda, Yıldız Teknopark bünyesinde yüzlerce firmanın faaliyet gösterdiği, binlerce kişiye istihdam sağlandığı ve milyarlarca dolarlık ihracat kapasitesine ulaşıldığı paylaşılmıştı. Bu güçlü Ar-Ge ve girişimcilik ekosisteminin Arnavutköy'e taşınmasıyla ilçenin teknoloji üretiminde yeni bir merkez haline gelmesi hedefleniyor.

'Bilgi ve teknolojiyle güçlü bir gelecek inşa edilecek'

Programda konuşan Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, bilim ve teknolojinin kalkınmadaki rolüne dikkat çekerek üniversite, sanayi ve girişimciliğin birlikte hareket etmesinin önemini vurgulamıştı. İlçede kurulacak teknoparkın, yüksek katma değerli üretim için önemli bir merkez olacağını ifade etmişti.

'Arnavutköy artık teknoloji üreten bir merkez olacak'

Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ise konuşmasında, Arnavutköy'ün gelişim vizyonunda teknolojinin merkezi bir yer tuttuğunu belirterek, 'Sadece fiziki yatırımlarla değil, bilgi ve teknoloji üretimiyle büyüyen bir Arnavutköy inşa ediliyor' ifadelerini kullanmıştı. Kurulacak teknoparkın genç girişimciler ve araştırmacılar için önemli fırsatlar sunacağı vurgulanmıştı.

'Türkiye'nin en güçlü teknopark ekosistemlerinden biri Arnavutköy'de'

Eyüp Debik, Yıldız Teknopark'ın Türkiye'nin en büyük teknoloji geliştirme merkezlerinden biri olduğunu belirterek bu güçlü yapının Arnavutköy'e taşınmasından memnuniyet duyduklarını ifade etmişti. Uluslararası iş birlikleri sayesinde girişimcilerin küresel pazarlara açılmasına katkı sağlandığını dile getirmişti. Muhammet Garip ise Arnavutköy'ün stratejik konumuna dikkat çekerek, kurulacak merkezde üniversite öğrencileri, girişimciler ve sanayicilerin aynı çatı altında buluşacağını belirtmişti.

Arnavutköy için yeni bir teknoloji ekosistemi başlıyor

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte Teknopark Arnavutköy projesinde yeni bir dönem başlamış oldu. Hayata geçirilecek bu merkezle teknoloji şirketlerinin ve girişimcilerin ilçeye kazandırılması, Ar-Ge ve yazılım üretiminin artırılması, nitelikli istihdamın güçlendirilmesi ve üniversite-sanayi iş birliğinin kalıcı hale getirilmesi hedefleniyor. Bu adımla birlikte Arnavutköy'ün sadece İstanbul'un değil, Türkiye'nin önde gelen teknoloji üretim merkezlerinden biri haline gelmesi yönünde önemli bir eşik daha geride bırakıldı.