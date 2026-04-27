Dans ve futbolu birleştiren tarzlarıyla bilinen Uganda kökenli 'Hypers Kids Africa' isimli grup, İstanbul Havalimanı'nda A Milli Futbol Takımı için yeni bir koreografi sergiledi. Grubun dans performansı renkli görüntüler oluşturdu.

Uganda'nın başkenti Kampala merkezli dünyaca ünlü çocuk dans ve akrobasi grubu Hypers Kids Africa, İstanbul Havalimanı'ndaki yeni gösterisini sosyal medya hesabından paylaştı. Grup, Türk Milli futbol takımının 2026 yılı Dünya Kupası'na katılmasını özel hazırladıkları dansla kutladı. İstanbul Türk Hava Yolları kontuarı önünde 'Çok Yaşa Türkiye' sloganıyla yaptıkları dans gösterisi sosyal medyada beğeni kazandı. Ugandalı gençler, hareketli müzik eşliğinde Milli Takım oyuncularının isimlerini söyleyerek sevgi ve coşkularını dile getirdi.