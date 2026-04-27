Kağıthane Belediyesi, Ayazağa, Hasdal ve Kilyos mezarlıklarında bulunan yakınlarının kabirlerini ziyaret etmek isteyen vatandaşlara yönelik ücretsiz ulaşım hizmetini devam ettiriyor. Her ayın ilk cumartesi günü düzenlenen seferlerde, belirlenen noktalardan hareket eden araçlar vatandaşları mezarlıklara ulaştırıyor. Servisler, mezarlığa varışın ardından yaklaşık 1 saat bekleme süresinin ardından aynı güzergâh üzerinden dönüş gerçekleştiriyor.

Sunulan hizmetle özellikle özel aracı bulunmayan ve mezarlıklara ulaşımda zorluk yaşayan vatandaşların kabir ziyaretlerini rahat bir şekilde gerçekleştirmesi amaçlanıyor.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 'Ayazağa, Hasdal ve Kilyos mezarlıklarına yönelik ücretsiz servis hizmetimizi sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizler için büyük önem taşıyor. Ebediyete irtihal eden tüm geçmişlerimize Allah'tan rahmet diliyoru' ifadelerini kullandı. Mezarlık ziyaretlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak için Kâğıthane Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün 0212 294 20 46 numaralı hattı üzerinden iletişime geçebiliyor.