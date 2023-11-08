Tam anlamıyla arsa payı kat mülkiyeti kanunda belirtilmekte olan esaslara çerçevesinde bina, apartman gibi aşınmaz yapılarda her bir bağımsız bölümün kat mülkiyet açısından sahip oldukları arsa hakkına adı verilir.

Kat mülkiyeti ya da kat irtifakı alınırken, binanın bulunduğu parsel arsadan, arsanın rayiç değeri oranına göre bağımsız bölümlere pay verilmesi durumudur. Arsa payları ortak mülkiyet paylarıdır. Bundan ötürü, kat mülkiyet ve arsa payı birbirinden bağımsız devir yapılması söz konusu olamaz.

Kat mülkiyetinin satış, vb. sebeplerle başkasına geçmesi halindeyse bağlı bulunduğu arsanın mülkiyet ile beraber geçer.

Arsa Payı Nasıl Bulunur?

Temel olarak arsa payında bağımsız bölümün ana taşınmazın değerine oranı esas alınmakta.

Arsa payı bulunurken metrekareye göre büyüklüğe bakılmaksızın, her bir bağımsız bölümün piyasada geçerli alım \satım değeri üzerinden yapılmaktadır.