Arsenal, Premier Lig’in 8. haftasında evinde karşılaştığı Manchester City’yi 1-0 mağlup etti ve zirveye ortak oldu.

Premier Lig’in 8. haftasında Arsenal ile Manchester City, Emirates Stadyumu’nda karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarının 87. dakikasında Gabriel Martinelli’nin şutunda Nathan Ake’ye de çarpan top ağlara gitti ve ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Müsabakanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Arsenal sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Arsenal bu maçla birlikte puanını 20’ye çıkartarak ikinci sıraya yükseldi. Haftaya lider giren Manchester City üst üste ikinci yenilgisini aldı ve üçüncü sıraya düştü.