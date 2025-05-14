Muğla Büyükşehir Belediyesi, 14 Mayıs Uluslararası Çiftçiler Günü’nü, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde düzenlediği programla kutladı. Etkinlikte, tarım sektörünün paydaşları olan üreticiler, sivil toplum kuruluşları ve kooperatif temsilcileri bir araya geldi. MUĞLA (İGFA) - Etkinliğe, Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı,Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne bağlı Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Erkut Uluçam, Muğla Güçbirliği Kooperatif Başkanı Fatih Öztürk, Muğla Arıcılar Birliği Başkanı Yılmaz Kara ve çok sayıda kooperatif üyesi katıldı. Programda, “Tarımda Kurumların Gücü” başlıklı yeni destek modeli tanıtıldı. Modelin temel amacı; üretim, depolama, işleme ve pazarlama gibi alanlarda üreticilere kurumsal destek sağlamak.

“Tarımda Kurumların Gücü Projesi” Tanıtıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi’nin çalışmalarını aktaran tanıtım videosuyla başlayan program, başarılı tarım örnekleriyle devam etti. Ardından tarımsal kalkınmaya dair çözüm önerileri ve katılımcı görüşlerine yer verilen interaktif bir oturum gerçekleştirildi.

“Zirai Üretimin Nabzı Muğla’da Atıyor”

Muğla Arıcılar Birliği Başkanı Yılmaz Kara, fondan arı yemi desteği ve temiz petek şoklama uygulamalarıyla Büyükşehir’in arıcılara verdiği desteğin önemini vurgularken, “Bu destekler sayesinde üretim sürdürülebilir hale geliyor” dedi. Muğla Güç Birliği Kooperatif Başkanı Fatih Öztürk, Berlin’deki tarım fuarına katılımın ve diğer şehirlerdeki tanıtım çalışmalarının Büyükşehir iş birliğiyle gerçekleştiğini belirterek, “Tarımda sağlanan her destek aslında geleceğe yapılan yatırımdır” ifadelerini kullandı.

Uluçam: “Kooperatifçilik Kıbrıs’ın Tarım Hafızasında Önemli Bir Yer Tutuyor”

Etkinlikte konuşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsilcisi Uluçam, KKTC’deki kooperatifleşme sürecinin tarihsel gelişimini aktararak geçmişten günümüze önemli örneklerle kooperatifçiliğin tarımsal üretimdeki rolünü vurguladı.Uluçam, kooperatiflerin kırsal kalkınmadaki etkisine dikkat çekerek, “Kooperatifleşme, Kuzey Kıbrıs’ta sadece ekonomik değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmayı da güçlendiren bir gelenektir. Bu yapı, tarih boyunca üreticilerin birlikte hareket ederek güçlü bir tarımsal altyapı oluşturmasına imkân tanımıştır” dedi.

Konuşmasında suyun tarımsal üretim için kritik önemine de değinen Uluçam, Türkiye'den KKTC’ye sağlanan su temininin, üretimin sürdürülebilirliği açısından hayati değer taşıdığını belirtti.

Kallem: “Tarımda Kurumların Gücü ile Muğla’yı Geleceğe Hazırlıyoruz”

Etkinlikte “Tarımda Kurumların Gücü” projesini tanıtan Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Buket Kallem, projenin amaç ve kapsamını şu sözlerle ifade etti: “Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımızın destekleriyle, Muğla tarımının geliştirilmesine katkı sağlamak, adil, sağlıklı ve çevre dostu bir tarım-gıda sistemini oluşturmak adına bu projeyi hayata geçirdik. Amacımız; yerelde sürdürülebilir tarımı teşvik etmek, üretimden depolamaya, işleme, lojistikten pazarlamaya kadar tüm süreçlerde üreticilerimize kurumsal destek sunmak.

Tarım alanında karşılaşılan sorunları tespit edip ortak akılla çözüm önerileri geliştirmek, bilim ve teknik temelli politikaları hayata geçirmek içinbu projeyi planladık. 'Tarımda Kurumların Gücü' ile Muğla’da ve ülke genelinde koordinasyon içerisinde hareket ederek, daha güçlü bir sesle tarımın geleceğine yön vermeyi, çevresel duyarlılığı yüksek bir üretim modeliyle halkı aydınlatmayı hedefliyoruz.”