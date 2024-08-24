İYİ Parti Bursa İl Başkanı Dr. Mehmet Hasanoğlu, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı. Hasanoğlu, yaptığı açıklamada, Bursa Milletvekilleri Hasan Toktaş ve Selçuk Türkoğlu'na görevden affını istediğini ilettiğini belirterek, "Bu saatten sonra partime arzu ettiğim katkıyı sağlayamayacağımdan dolayı görevimden istifa ettim" dedi.

Hasanoğlu'nun istifasıyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

2017 yılında İYİ Parti Osmangazi Kurucu İlçe Başkanlığı görevini üstlenerek başlayan Hasanoğlu, yaklaşık 7 yıl boyunca Osmangazi İlçe Başkanlığı ve Bursa İl Başkanlığı görevlerini başarıyla yürüttüğünü belirtti. 24 Haziran 2018 Genel Seçimleri ve 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Osmangazi'deki başarılara katkı sunduğunu, partisi adına birçok ilke imza attıklarını ifade etti.

Hasanoğlu, Bursa'da partinin teşkilatlanmasında önemli rol oynadığını vurgulayarak, Osmangazi'de gerçekleştirdiği sosyal projeler ve kampanyalarla halkın desteğini kazandıklarını dile getirdi. "İYİ TV Osmangazi" ve "İYİ Gelecek Gazetesi" gibi projeleri hayata geçirerek, partinin sosyal medyada ve yerel alanda etkin olmasına katkı sağladıklarını belirtti.

Sağlık Sorunları Nedeniyle Görevden Affını İstedi

Dr. Hasanoğlu, sağlık sorunları nedeniyle görevini bırakma kararı aldığını belirterek, bir yıl önce yapılan rutin kontrollerde ortaya çıkan sağlık sorunlarının son zamanlarda daha da ciddileştiğini ifade etti. 2024 Haziran ayında başlayan tedavi süreci ve 18 Temmuz'da geçirdiği operasyonun ardından, bu süreçte partiye yeterince katkı sunamayacağını düşündüğünü dile getirdi. Sağlık sorunlarının ilerlemesiyle birlikte Bursa Milletvekilleri Hasan Toktaş ve Selçuk Türkoğlu'nu bilgilendirerek, görevinden istifa etme kararı aldığını belirtti.

Hasanoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile gerçekleştirdikleri son programın ardından istifasını resmen duyurduğunu belirterek, "Ülkemizin İYİ Parti'ye olan ihtiyacı bugün daha da fazla. Ben de partimizin sade bir üyesi olarak katkı sunmaya devam edeceğim" dedi.

Teşekkür ve Helallik İsteği

Yaklaşık 7 yıllık başkanlık döneminde kendisine destek olan teşkilat mensuplarına, milletvekillerine ve ailesine teşekkür eden Hasanoğlu, "Bu süreçte bilmeden üzdüğüm, kırdığım tüm dava arkadaşlarımdan helallik istiyorum. Herkesten haklarını helal etmelerini diliyorum" ifadeleriyle açıklamasını sonlandırdı.

Dr. Mehmet Hasanoğlu’nun istifasının ardından, İYİ Parti Bursa İl Başkanlığı için yeni bir ismin görevlendirileceği belirtildi.