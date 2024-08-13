Artuklu Belediyesi tarafından genel kapsamlı temizlik seferberliği başlatıldı. Temizlik İşleri Müdürlüğü, temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Ekipler, rutin evsel atık alma çalışmalarının yanı sıra, moloz alımı, cadde, sokak, pazar yeri, alt geçit temizleme faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Nur Mahallesinde bulunan Eski TOKİ, Yeni TOKİ ve Vefa Evleri bölgelerinde genel temizlik çalışmaları yapıldı.

Temizlik çalışması, hafriyat kamyonları, süpürme araçları, iş makinaları ve 50 kişilik personelin katılımıyla yapıldı.

Artuklu Belediyesi Eş Başkanları Münevver Ölker ve Mehmet Ali Amak, Artuklu Belediyesi olarak, ekiplerin bir yandan günlük temizlik çalışmalarını aksatmadan sürdürdüğünü, bir yandan da belirlenen program dâhilinde mahallelerde kapsamlı temizlik faaliyeti gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Eş Başkanlar Ölker ve Amak, Daha temiz ve yeşil bir Artuklu için çalışmalarının devam edeceğini vurguladı.