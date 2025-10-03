Nilüfer Belediyesi, “2025 Yılın Yazarı Rıfat Ilgaz” etkinlikleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Akkılıç Kütüphanesi’nde düzenlenen “Anılar Tanıklar” isimli söyleşi, edebiyatseverlerin büyük ilgisini çekti.

Söyleşide konuşan Rıfat Ilgaz’ın gelini Nilgün Ilgaz, 1983 yılından itibaren usta yazarla aynı evi paylaştıklarını belirtti. O dönemde yasaklı olan “Sınıf” kitabını kendi el yazısıyla deftere geçirdiğini ve Rıfat Ilgaz’la tanıştıklarında bu defteri ona hediye ettiğini anlattı. Nilgün Ilgaz’ın dikkat çeken bir diğer anısı ise, Rıfat Ilgaz’ın “Hababam Sınıfı” filmlerine yönelik tepkisiydi. Ilgaz, yazarın film uyarlamasına oldukça kızdığını ve bu nedenle hayattayken filmleri izleyemediklerini ifade etti.

Yazar Mehmet Saydur, Rıfat Ilgaz’ın halkla kurduğu içten ve samimi ilişkiye dikkat çekti. Ilgaz’ın Anadolu’daki etkinliklerde tanıştığı kişilerin kartvizitlerini sakladığını ve aynı şehre tekrar gittiğinde bu kişileri ziyaret ettiğini aktaran Saydur, yazarın özellikle memleketi Cide’ye olan bağlılığını vurguladı. Ayrıca, Ilgaz’ın adını taşıyan sokağın hikâyesini paylaşarak, bunun yazar için ne kadar anlamlı ve mutluluk verici olduğunu ifade etti.

Dil Derneği Başkanı ve yazar Sevgi Özel ise Rıfat Ilgaz ile Nazım Hikmet gibi edebiyatçıların Osmanlıca’dan Türkçeye geçiş sürecindeki katkılarına değindi. Bu kuşağın Türk dili ve edebiyatına büyük emek verdiğini belirten Özel, gençlerin Türkçeyi korumak adına Rıfat Ilgaz gibi usta kalemlerin eserlerini daha fazla okumaları gerektiğini söyledi.

Söyleşi, konukların dinleyicilerden gelen soruları yanıtlamasıyla sona erdi.