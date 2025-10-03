Şişli Belediyesi’nin Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde, sahipsiz hayvanların kısırlaştırma, aşılama, beslenme, bakım ve tedavileri alanında uzman personel tarafından titizlikle devam ediyor. Mikroçip yöntemiyle elektronik ortamda kayıt altına alınan can dostların, yapılan çalışmalarla hem yaşam kalitesi yükseltiliyor hem de vatandaşların güvenli ve huzurlu bir çevrede yaşaması sağlanıyor.

Şişli Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde, sahipsiz hayvanların sağlığını korumak ve onların güvenli bir şekilde yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Rehabilitasyon merkezinde, sokak hayvanlarının kısırlaştırma, aşılama, beslenme, bakım ve tedavileri uzman veteriner hekimler tarafından titizlikle gerçekleştiriliyor. Ayrıca mikroçip yöntemiyle kayıt altına alınan hayvanların takibi yapılarak daha güvenli bir yaşam alanı oluşturuluyor.

329 sokak hayvanı sahiplendirildi

Hayvanların düzenli sağlık kontrolleri yapılırken, rehabilitasyon merkezine getirilen yaralı veya hasta hayvanlar da iyileştirilerek tekrar doğal ortamlarına bırakılıyor. Sağlık kontrolleri tamamlanan can dostlar için, sahiplenmek isteyen vatandaşlara sahiplendiriliyor. Bu yılın ilk 9 ayında toplam 329 sokak hayvanı sahiplendirildi.

Öte yandan, 2025 yılının ilk 9 ayında Şişli Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde 11 bin 138 hayvan muayene edildi ve tedavi gerektirenlerin bakımı yapıldı.

