Zihinsel engelli çocuk sahibi anneler tarafından 2006 yılında kurulan ve 2023 itibarıyla dört iktisadi işletmeye sahip olan, Türkiye’nin ilk kar amacı gütmeyen sosyal kooperatifi Tomurcuk Kooperatifi, bu yıl ilk kez “Bağımsız Yaşam ve Eşitlik Zirvesi”ni hayata geçirdi. Altunizade Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte “Altın Dokunuş Ödülleri” sahiplerini buldu. Nilüfer Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin yeteneklerini keşfetmelerine ve iş hayatına katılımlarını destekleyen “İş Koçu Destekli Engelli İstihdamı Çalışması” ile “Yerel Yönetimler” kategorisinde ödüle layık görüldü. Dezavantajlı bireylerin toplumsal yaşama entegrasyonunda yerel yönetimlerin üstlenebileceği öncü role dikkat çeken bu projeye verilen ödülü, Nilüfer Belediyesi adına Meclis Üyesi Berna Hacer Bilici teslim aldı.





​Törenin ardından ödül, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’e takdim edildi. Özel gereksinimli bireyleri sosyal hayata dahil etmenin öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, “İş Koçu Destekli Engelli İstihdamı Çalışmamız ile özel gereksinimli bireylerin yeteneğini keşfetmesine ve iş hayatına katılmasına destek oluyoruz. Çalışmamızın ödüle layık bulunmasından mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.