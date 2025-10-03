Edinilen bilgiye göre, kaza dün saat 22.00 sıralarında İnegöl-Bozüyük karayolu Bozüyük ilçesi girişinde meydana geldi. İnegöl'e tavuk taşıyan Halis Bilgin yönetiminde TIR, arıza yapan TIR'a arkadan çarptı. Şoför kabininde sıkışan şoför Halis Bilgin, ekiplerce kurtarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan şoför yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İnegöllü şoför Halis Bilgin, bugün ikindi namazına müteakip Urgancılar Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Alanyurt Kent Mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın, oda ve dernek başkanları ile kalabalık cemaat katıldı.

Yıldırım Gazetesi olarak merhum Halis Bilgin’e Allah’tan rahmet, ailesine, dost ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.

Kaynak: Mehmet Sevinç