Mardin Büyükşehir Belediyesi, daha temiz ve yaşanabilir bir şehir amacıyla başlattığı temizlik seferberliğine Artuklu ilçesi ile devam etti. Eş Başkan Devrim Demir’in katılımıyla Cumhuriyet Meydanı ve Birinci Cadde’de temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, halkın çevre temizliğine olan duyarlılığını artırmak, doğaya zarar veren çöplerin rastgele yaşam alanlarına atılmasını engellemek ve daha temiz bir çevreyle daha yaşanabilir yarınlar için bilinç oluşturmak amacıyla başlattığı temizlik seferberliğini, merkez Artuklu ilçesinde sürdürdü. Temizlik seferberliğine, Eş Başkan Devrim Demir, Genel Sekreter Mehmet Raci Bilici, Artuklu Eş Başkanları Münevver Ölker ve Mehmet Ali Amak, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları, Meclis Üyeleri, STK’lar, Büyükşehir ve Artuklu Belediyelerinin personeli ile çok sayıda yurttaş katıldı.

Tarihi Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelen kitle, buradan temizliğe başladı. Eş Başkan Demir, esnaf ve yurttaşlarla çevre temizliğinin önemi üzerine sohbet etti. Esnaf ve vatandaşlar, yapılan çalışmadan dolayı Belediyeyi tebrik etti.

Tarihi Birinci Cadde’deki çöpler temizlenerek duyarlılık oluşturuldu. Kitle, Atilla Çay Bahçesi’ne kadar devam eden temizlik seferberliğini burada tamamladı.