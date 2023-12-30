Tariflere sığmaz ışıl ışıl Karadeniz şehrinde uzun tatillerinize dahi sığmaz kocaman bir gezi dünyasına sahip olabilirsiniz.

Artvin Gezilecek Yerler Neresi?

İlginizi çekebilecek ünlü kent güzelliklerinin bazılarını şu şekilde belirtmek mümkün:

Kent merkezinde iç içe yer alan Çoruh Nehri, Baysal Çayı, Otingo Ilıcası, Kafkasör Yaylası, Hatira Vadisi, Cam Teras, Karagöl, Opiza Manastırı ve Artvin Kalesi

Çifte Köprü, Mençuna Şelalesi ve Murgul Delikkaya Şelalesi’ni bir arada görebileceğiniz Kıyıcık Plajı

Cehennem Deresi Kanyonu, Rabat Kilisesi, Gevhernik, Ferhatlı Kalesi ve İskender Paşa Camii’ni ziyaret imkanı sunan Ardanuç

Kopmuş Plajı ve ünlü limanı Hopa

Gorgit Tabiat Parkı’da sizi bekleyen Beyazsu Yaylası ve İbrikli Kilisesi

Tamara Odaları ve Şelalesi’nin yaşayan antik kenti Şavşat

Gürcistan’ın turizm kimliğine sahip kenti Batum ise Artvin seyahatkerinize renk katacak bir diğer popüler gezi alternatifini oluşturuyor. Artvin’den vizesiz olarak, üstelik çok kısa sürede geçebileceğiniz Batum’da bambaşka heyecanların sahibi olabilir, unutulmaz anılara sahip olabilirsiniz.