Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin Ticaret ve Sanayi Odası (ARTSO), Şubat ayı meclis toplantısı, Meclis Başkanı İrfan Yıldırım başkanlığında gerçekleştirdi.

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE

Toplantı öncesinde, Artvin Ticaret İl Müdürü Abdullah Yıldırım ve Şube Müdürü Sinem Han, bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirici bir sunum yaptı.

Sunumda, bağımlılığın bireyler ve toplum üzerindeki olumsuz etkilerine değinilirken, özellikle gençlerin korunması ve bilinçlendirilmesi adına yapılması gereken çalışmalar ele alındı.

Toplantının ilerleyen bölümlerinde, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis üyelerinden Burak Köksal’ın il dışına taşınması nedeniyle boşalan meclis üyeliğine yeni bir isim seçildi.

Şavşat ilçesinde esnaflık yapan ve Artvin Ticaret ve Sanayi Odası üyesi olan Orhan Aksakal, meclis üyeliğine getirildi. Aksakal’a, Meclis Başkanı İrfan Yıldırım tarafından rozet takdim edildi.

ARTVİN’İN ULAŞIM SORUNLARI ELE ALINDI

Toplantıda, Artvin’in ekonomik kalkınması ve ticaretin gelişimi açısından büyük önem taşıyan ilçeler arası bağlantı yollarının durumu gündeme geldi. Sadece ticari açıdan değil vatandaşların daha iyi standartlarda seyahat etmeleri için mevcut yolların yetersizliği nedeniyle hem ticari faaliyetlerin hem de günlük yaşamın olumsuz etkilendiği vurgulandı.

Artvin’in coğrafi yapısı gereği yolların bakımının düzenli olarak yapılması gerektiğine dikkat çekerek, özellikle Şavşat, Yusufeli, Ardanuç ve Borçka gibi ilçelere ulaşımı kolaylaştıracak projelerin hızlandırılması çağrısında bulundu.

Toplantının sonunda, Artvin’in ticari ve ekonomik kalkınmasını hızlandıracak adımların atılması gerektiği vurgulandı. İlçeler arası yolların kalitesinin artırılması ve enerji desteği konularında çözüm üretilmesi için ilgili makamlarla görüşmelerin sürdürüleceği ifade edildi.

Ayrıca toplantıya, geçtiğimiz günlerde kurulan Artvin Ticaret Borsası ve borsanın meclis üyeleri ile Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seçkin Kurt ile Artvin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek de katıldı.