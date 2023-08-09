Bursa'da Yıldırım Belediyesi’nin her yıl düzenlediği Anadolu Kültür Şöleni, Kaplıkaya Cazibe Merkezi’nde ‘Artvin Gecesi’ ile devam etti.BURSA (İGFA) - Artvin yöresi halk oyunu gösterisi ile başlayan geceye Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Mersin, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, Artvin Kafkas Dernekleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın ve çok sayıda davetli katıldı.

Anadolu Kültür Şöleni ile sadece Anadolu’nun değil Balkanların, Kafkasya’nın zenginliklerini Yıldırım’a taşıdıklarını ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım, farklı nedenlerden dolayı Anadolu’dan, Balkanlar’dan ve Kafkasya’dan şehrimize göç edenlerin ilk menzilidir. Dolayısı ile bu yörelerin bu coğrafyaların kültürünü, geleneğini, değerlerini anlamadan Yıldırım’ı anlayamaz ve anlamlandıramayız. Bizim en büyük zenginliğimiz Yıldırım’a taşınan kültürel ve sosyal değerlerimiz. Hepimizin ortak paydası Yıldırım’da işte bu birlik ve beraberliğimizin yansıması olan Artvin Gecesi’nde sizlerle olmaktan dolayı mutluyum. Anadolu Kültür Şöleni Artvin Gecesi etkinliğine hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz” diye konuştu.

HASRET GİDERDİK

Anadolu Kültür Şenliği kapsamında düzenlenen geceden dolayı Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a teşekkür eden Artvin ve Kafkas Dernekleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın da “Biz bu gecede hem kültürümüzü, değerlerimizi tanıtma hem de hemşerilerimizle hasret giderme imkânı bulduk” dedi. Yıldırımlıların yoğun ilgi gösterdiği gece, Mehmet Çınar ve Züleyha Savaş, İsmail Genç ve Gökhan Birben konserleriyle devam ederken, katılımcılar doyasıya eğlendi.