Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret ederek 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı hazırlıklarını yerinde inceledi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Yeni dönemde 173 okul ve 83 kurumda, 39 bin öğrenci ve 3 bin öğretmen 1 Eylül itibariyle ders başı yapacak. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda öğrencilerin erdemli, donanımlı ve yetkin bireyler olarak yetiştirilmeleri hedefleniyor.

OKULLARDA BÜYÜK YATIRIMLAR

Öğrencilerin daha modern ve güvenli ortamlarda eğitim görmesi için 24 okulda büyük, 52 okulda küçük onarım tamamlandı. Ayrıca özel eğitim anaokulları ile yeni spor salonlarının da kısa sürede öğrencilerin hizmetine açılacağı kaydedildi.

ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ KİTAP VE TAŞIMALI EĞİTİM

Yeni eğitim yılı başladığında, sıralarda 414 bin ücretsiz ders kitabı ve eğitim materyali hazır olacak. Bunun yanında 1.330 öğrenci, özellikle özel eğitim öğrencileri, taşımalı eğitim sistemi ile okullarına güvenli şekilde ulaşacak.

VALİ SÖZER’DEN BAŞARI DİLEĞİ

Eğitim hazırlıklarının Bilecik için büyük önem taşıdığını vurgulayan Vali Sözer,

“Eğitime yapılan her yatırım geleceğe yapılan en değerli yatırımdır. Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin yeni döneme güvenle ve umutla başlamasını diliyorum” ifadelerini kullandı.