Esenler Belediyesi’nin spor dünyasına kazandırdığı, Türkiye’nin ilk Futbol Gelişim Merkezi hizmete başladı. Esenler’de bulunan amatör spor kulüplerini tek çatı altında toplayarak öğrencilerin sporcu özelliklerinin yanında milli ve manevi değerlerini geliştirmeyi de amaçlayan Futbol Gelişim Merkezi, ülke futboluna değer katacak çalışmalara imza atacak. Merkez, "Yetenek karakterle tamamlanır" sloganıyla uzman gözlemci-antrenör eşliğinde profesyonel sporcular yetiştirecek.

Türkiye’de bir ilk

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ile Futbol Gelişim Merkezi’ni ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, merkezin Türkiye’de bir ilk olduğunu vurgulayarak gençlerin hem sportif hem de ahlaki anlamda gelişimine büyük katkı sağlayacağını belirtti. Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ise merkezin Esenlerli gençlere büyük fırsatlar sunacağını kaydederek "Bu merkez sayesinde sadece futbolcu değil, aynı zamanda iyi bireyler, vatanına ve milletine bağlı sporcular yetiştireceğiz" dedi.

Spor Kütüphanesinden Beyin Sporları Merkezine

Futbol Gelişim Merkezi’nde beyin sporları merkezi, bilinçli sporcu akademisi, spor kütüphanesi, sporcu fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi, atletik performans merkezi, taktik ve analiz odası gibi alanlar bulunuyor. Modern tesisleri, eğitim alanları ve gözlemci-antrenör desteğiyle öne çıkan Futbol Gelişim Merkezi, yetenekli gençleri keşfetmekle kalmayıp onların akademik, ahlaki ve fiziksel gelişimlerini de destekleyecek.