Kayseri Büyükşehir Belediyesi, akıllı şehircilik vizyonu doğrultusunda geliştirdiği dijital uygulamaları ilçe belediyelerinde yaygınlaştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen Muhtarlık Bilgi Sistemi ile Mezarlık Bilgi Sistemi’nin ilçe belediyelerinde aktif olarak kullanılmasına yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen toplantıya, 16 ilçe belediyesinin ilgili birimlerinde görev yapan yetkililer katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yerel yönetimlerde teknoloji odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda hayata geçirilen Muhtarlık Bilgi Sistemi hakkında katılımcılara kapsamlı bilgi verildi. Sistem sayesinde mahalle muhtarlarından gelen talep ve başvurular elektronik ortamda doğrudan ilgili ilçe belediyelerine iletilecek, belediyeler ise taleplere yine sistem üzerinden hızlı ve etkin şekilde dönüş sağlayabilecek. Böylece kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, taleplerin daha kısa sürede sonuçlandırılması ve vatandaş odaklı hizmet anlayışının daha da geliştirilmesi amaçlanıyor.

Toplantıda ayrıca Mezarlık Bilgi Sistemi kapsamında geliştirilen yeni arayüz de tanıtıldı. Yeni uygulamayla birlikte ilçe belediyeleri tarafından yetkilendirilen personel, sorumluluk alanlarındaki mezarlıklara ilişkin vefat bilgilerini güvenli şekilde sisteme kaydedebilecek. Sisteme girilen cenaze bilgileri anlık olarak vefat ilanları sayfasında yayımlanırken, vatandaşlar defin yapılacak mezarlığın konumuna ve taziye adresine navigasyon desteğiyle en uygun güzergâh üzerinden kolaylıkla ulaşabilecek.

Dijital altyapıyla cenaze ve defin süreçlerine ilişkin bilgilerin hızlı, doğru ve güncel şekilde vatandaşlara ulaştırılması hedeflenirken, mezarlık ve taziye adreslerine erişimin de önemli ölçüde kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Toplantıda yapılan değerlendirmelerde, Muhtarlık Bilgi Sistemi ile Mezarlık Bilgi Sistemi’nin ilçe belediyelerinde etkin şekilde kullanılmasının kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonu daha da güçlendireceği, hizmet süreçlerinin dijital ortamda daha hızlı ve verimli yürütülmesine katkı sağlayacağı, vatandaş memnuniyetini artıracak önemli bir adım olduğu vurgulandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, akıllı şehircilik uygulamalarıyla dijital dönüşüm çalışmalarını sürdürerek hem yerel yönetimler arasındaki koordinasyonu güçlendirmeyi hem de vatandaşlara daha hızlı, erişilebilir ve kaliteli hizmet sunmayı hedefliyor.