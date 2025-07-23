İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda dikkat çeken tanıtımlar yaşandı. ROKETSAN’ın ardından ASELSAN da savunma sanayii alanındaki yeniliklerini kamuoyuna sundu. ‘Çelik Kubbe’ konseptinin parçası olan bu beş yeni ürün, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol’un açıklamalarıyla tanıtıldı. Akyol, karadan karaya atılan ve yüksek hassasiyete sahip güdümlü bir mühimmat sistemi geliştirdiklerini, bu sistemin hedefleri nokta atışıyla vurmak üzere tasarlandığını belirtti.

Tanıtılan ürünlerden biri olan Ejderha, elektromanyetik temelli bir dron önleyici olarak öne çıkıyor. Mini ve mikro dron tehditlerine karşı etkili bir savunma sağlayan yüksek teknolojiye sahip bu sistem, özellikle sahadaki asimetrik tehditlere yanıt vermek amacıyla geliştirildi.

Koral 200 ise Türkiye’nin elektronik harp alanındaki kabiliyetini ileri taşıyan yeni bir sistem olarak tanımlanıyor. Düşman radarlarını kör etme yeteneğine sahip olan Koral 200, hava araçlarının görevlerini güvenli biçimde yerine getirmelerini sağlıyor. Sistem, önceki saha tecrübeleri doğrultusunda geliştirilmiş yeni nesil bir elektronik savaş çözümü sunuyor.

Gürz, insansız bir hava savunma sistemi olarak tanıtıldı. Otonom yapıya sahip olan Gürz, hava tehditlerine karşı hızlı ve etkin müdahale yeteneği ile dikkat çekiyor. Sistemin insansız çalışabilmesi, modern savaş ortamında önemli bir avantaj sunuyor.

Turan ise haberleşme alanında öne çıkan bir ürün olarak yer aldı. Yüksek hızlı ve kesintisiz iletişim sağlayan gelişmiş bir haberleşme omurgası olarak tanıtılan Turan, ‘Çelik Kubbe’ konseptinin temel yapı taşlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, bu ürünlerin Türk ordusunun sahadaki ihtiyaçlarını en kısa sürede karşılamaya dönük bir yaklaşımla geliştirildiğini vurguladı. ASELSAN mühendislerinin yenilikçi çözümleri olarak tanımladığı bu sistemlerin, Türkiye'nin savunma sanayiindeki kabiliyetlerini yeni bir seviyeye taşıması bekleniyor.