Asgari ücret tespit komisyonunun ikinci toplantısı sona erdi. İlk açıklama Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar'dan geldi.

Asgari ücret tespit komisyonunun ikinci toplantısı sona erdi. Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar açıklamalarda bulundu.

Toplantı sonrası açıklama yapan Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, "Şu anda 500 dolar karşılığı rakamını o dönem bakanımız söylemişti. Türk parası olarak görüşüyoruz, dolar üzerinden pazarlık yapmıyoruz. Günün şartlarına göre, insanların alım gücünün artmasını istiyoruz. 500 dolar üzerinden değil, günün şartlarına göre pazarlık yapılacak. Bu hafta inşallah bunu sonuçlandıracağız. Kafamızdaki rakam olmazsa muhalefet şerhimizi koyarız. Gönlümüz üçlü olarak kararın alınması" dedi. Ağar, işveren ya da hükümet tarafından bir rakamın masaya gelmediğini de ifade etti.

BAKAN IŞIKHAN SENDİKA BAŞKANLARIYLA GÖRÜŞECEK

Komisyon toplantısının ardından, saat 14.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile görüşecek.

ASGARİ ÜCRETİN BAYRAMDAN ÖNCE BELLİ OLMASI BEKLENİYOR

Asgari ücret tespit komisyonu 15 üyeden oluşuyor. 5 üye hükümeti, 5 üye işçi tarafını 5 üye de işveren tarafını temsil ediyor. Kararlar oy çokluğuyla alınıyor.

8 bin 506 lira olan mevcut asgari ücretin yeni dönemde kaç liraya yükseleceğinin Kurban Bayramı'ndan önce belli olması bekleniyor.

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