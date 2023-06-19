Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve beraberindeki heyet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek için Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne geldi.

Binaya girmeden önce kısa bir açıklama yapan Özdağ, iade-i ziyaret için geldiklerini söyledi.

İki isim, seçimlerin ardından ilk kez yüz yüze görüştü.

Özdağ, görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Sayın Genel Başkan, seçim sürecinde iki kez Zafer Partisi'ni ziyaret etmişti. Hem iade-i ziyarette bulunmak, hem de seçimi değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu ise, "Sayın Genel Başkan'la güzel bir görüşme oldu. Türkiye'yi, seçimleri, seçim sonuçlarını, yerel seçimleri değerlendirdik" dedi.

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