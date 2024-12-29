Bakanlık, 3 günlük süreçte toplam 4.378 markette 397.198 ürün denetledi. Bu denetimler sonucunda, 5.125 üründe ihlal tespit edilerek işletmelere toplamda 10.019.801 TL idari para cezası uygulandı.

Denetimlerin en yoğun şekilde yapıldığı iller arasında İstanbul başı çekerken, 605 market denetlendi. İstanbul’u 325 marketle Antalya ve 322 marketle Ankara takip etti. En fazla ürün denetimi ise 100.600 ürünle Ankara’da yapılırken, Antalya 75.125 ürünle ikinci sırada yer aldı.

İhlal tespit edilen ürünler nedeniyle en fazla cezai işlemin uygulandığı il 4.670.600 TL ile İstanbul oldu. İkinci sırada 3.029.400 TL ile Ankara, üçüncü sırada ise 211.200 TL ile Bursa yer aldı.

Denetimler kapsamında, haksız fiyat artışı şüphesiyle 2.668 firma hakkında işlem başlatıldı. Bu firmalardan savunma ve geçmişe dönük 3 aylık faturalar talep edildi. İncelemeler sonucunda, somut deliller bulunan firmalar Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na sevk edilecek ve 2024 yılı için 100.000 TL ile 1.000.000 TL arasında değişen cezalar uygulanacak.

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların haklarının korunması ve haksız kazancın engellenmesi için denetimlerini aralıksız sürdüreceğini vurguladı.