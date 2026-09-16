Okulların açılmasıyla birlikte kantinlerdeki güncel fiyatlar yeniden gündeme geldi. Geçen yıl 90 liraya satılan tostun bu yıl 100 liraya yükseldiği belirtilirken, İstanbul Kantinciler Esnaf Odası da öğrencilerin beslenmesine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ÇOK ŞEKERLİ ÜRÜNLERE YASAK

İstanbul Kantinciler Esnaf Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu, bazı ürünlerde revize yapıldığını ifade ederek çok şekerli ürünlere yasak geldiğini ve ambalajlı ürünlerin ise 200 kaloriyi geçmemesi gerektiğini dile getirdi. Osmanoğlu, yeni eğitim öğretim yılında kantin fiyatlarında yüzde 6,2 oranında fiyat artışının gerçekleştirildiğini ifade edip 90 lira olan tostun 100 liraya yükseldiğini ifade etti. Bir tost bir de ayranın toplam maliyetinin 130 lira olduğunu söyleyen Osmanoğlu, "Çocukların beslenmesi için elimizden gelen fedakarlığı yapıyoruz." dedi.

BAKANLIKLARDAN İŞBİRLİĞİ

Üç bakanlığın ortak çalışmasıyla okul kantinlerinde öğrencilerin sağlığını korumaya yönelik yeni tedbirler hayata geçirildi. Düzenleme kapsamında tostlarda kullanılan peynirle ilgili de değişikliğe gidildi. Buna göre tostlarda en az 20 gram peynir bulunması zorunlu hale gelirken, eritme peynir kullanımı yasaklandı. Halk arasında krem peynir olarak bilinen ürünler de artık kantinlerde hazırlanan tostlarda kullanılamayacak. Yeni düzenlemeyle birlikte okul kantinlerinde asitli içecekler, cipsler, patates başta olmak üzere yağda kızartılan yiyecekler, şekerlemeler, kremalı çikolatalar ve dolgulu paketli ürünler kantin raflarında yer alamayacak.

Öğrenciler genellikle hazır ambalajlı gıdalar tüketirken veliler, kantinlerde sağlıksız atıştırmalıklara yasak gelmesini destekliyor. Kantin ürünlerindeki artan maliyetler velileri zorlamaya devam ederken, çocukların beslenmelerinin evde hazırlanmasının ekonomik olarak daha uyguna ve sağlıklı olacağını ifade ediyorlar.