Düzenlemeyle birlikte bazı ürünlerde soya ve nişasta gibi dolgu maddelerinin kullanımına kısıtlama getirilirken, tavuk dönerde yağ oranı yüzde 22’den yüzde 15’e indirildi. Döner ürünlerinin etiketlerinde ise üretim şeklinin açıkça belirtilmesi zorunlu hale getirildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Et, Hazırlanmış Et Karışımları ve Et Ürünleri Tebliği doğrultusunda yeni standartların belirlendiğini açıkladı. Yumaklı, düzenlemelerin güvenilir gıda arzını güçlendirmeyi ve tüketicinin satın aldığı ürünün içeriğini daha açık şekilde görebilmesini amaçladığını belirtti.

Yeni düzenlemeye göre ürünlere; et, süt, yumurta ve yoğurt haricinde protein ve azot kaynağı olabilecek diğer bileşenlerin eklenmesinin önüne geçilecek. Ürün ağırlığını artırmak amacıyla nişasta ve soya gibi dolgu maddelerinin kullanımına da sınırlamalar getirilecek. Bakanlığın daha önce kamuoyuna sunduğu tebliğ taslağında da tüketicinin yanıltılmasının önlenmesi ve gıda güvenilirliğinin sağlanması düzenlemenin temel amaçları arasında gösterilmişti.

Sucuk, pastırma ve kavurma gibi geleneksel et ürünlerinde ise tütsüleme işlemiyle fıstık ve peynir gibi çeşni maddelerinin kullanımına izin verilmeyecek. Burger ürünleri için de tanım ve üretim kriterleri belirlenerek köfte kriterlerine uygun şekilde üretilmesi sağlanacak.

Dönerin etiketi değişecek

Döner ürünlerinde tüketiciyi bilgilendirmeye yönelik yeni etiketleme kuralları da uygulanacak. Buna göre ürünün hazırlanış biçimine bağlı olarak etikette “yaprak döner”, “yaprak-kıyma döner” veya “kıyma döner” ifadelerinden uygun olanının yer alması gerekecek.

Kanatlı eti dönerinde de yağ oranı aşağı çekildi. Daha önce yüzde 22 olarak uygulanan üst sınır yüzde 15’e indirildi. Bakanlığın daha önce yayımladığı tebliğ taslağında da kanatlı eti döneri ve kanatlı eti karışımlarındaki yağ miktarının yüzde 15’e düşürülmesi öngörülmüştü.

Bakan Yumaklı, gıda ürünlerinde denetim ve düzenlemelerin sürdürüleceğini belirterek, sofralara ulaşan ürünlerin güvenilir ve belirlenen kalite standartlarına uygun olması için çalışmaların devam edeceğini bildirdi.