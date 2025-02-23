Türkiye'de 1 Ocak 2025 itibarıyla asgari ücretin net 22.104 TL olarak uygulanmaya başlanmıştı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işveren ve hükümet temsilcilerinin ortak kararıyla belirlenen bu ücretin, 31 Aralık 2025’e kadar geçerli olması öngörülmüştü. Ancak mevcut ekonomik koşullar, 2025 yılına yapılan bu zammın adil olmadığına işaret ediyor.

Yılın ilk ayında enflasyonun yüzde 5'in üzerinde çıkması nedeniyle yapılan asgari ücret zammının bir kısmı ilk aydan itibaren eridi. İkinci ayda da enflasyon artışıyla birlikte asgari ücretin reel değeri düşmeye devam edecek. Yılın geri kalanında ise asgari ücretin değeri her geçen ay daha da azalacak. Özellikle yıl ortasına gelindiğinde, asgari ücretliler ciddi bir ekonomik sıkıntıyla karşılaşacak. Bu durum, ara zam talebini gündeme getiriyor. Ancak, ekonomi yönetimi bu taleplere karşı sağlam bir duruş sergileyerek karşılık vermiyor.

HEDEF ENFLASYONLA ZAM YAPILMIŞTI

Asgari ücrete yapılan zam, hedef enflasyon dikkate alınarak belirlenmişti. Ancak, Merkez Bankası yılın başında bu hedef enflasyonu yükseltti. Merkez Bankası'na göre yıl sonunda enflasyonun yüzde 24 seviyesinde olacağı öngörülüyor, ancak bu oran yıl boyunca kaç kez güncellenecek, belirsiz. Merkez Bankası'nın uzun yıllardır enflasyon hedeflerini tutturamaması da göz önüne alındığında, asgari ücretliler bu durumdan olumsuz etkilenecek. 2025 yılında enflasyon oranının altında bir zam alacak olan asgari ücretliler, enflasyon karşısında alım güçlerini kaybedecek.

ARA ZAM HESAPLARI

Herhangi bir seçimin olmayışı asgari ücrete de ara zam yapılmasını zorlaştıran bir unsur oluyor. Enflasyon ile mücadele kapsamında uygulanan politikada ekonomi yönetimi asgari ücret zammını direkt olarak enflasyon nedeni olarak gördüğü için ara zamma onay vermiyor. Bundan dolayı da asgari ücrete ara zam konusu Ankara kulislerinde oldukça olumsuz bir şekilde yer alıyor.

CUMHURBAŞKANI DEVREYE GİREBİLİR

Ankara kulislerinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın devreye girerek asgari ücrete yıl içinde ara zam yapılmasını sağlayabileceği konuşuluyor. Ekonomi yönetiminin, gönüllü olarak asgari ücrete zam yapma niyetinde olmadığı kesin. Ancak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müdahalesi ile yıl ortasında, enflasyon oranına paralel bir ara zam yapılabileceği gündeme geliyor. Bu zam oranının yüzde 10-15 arasında olması bekleniyor. Şu an için somut bir gelişme olmasa da, kulislerin önümüzdeki aylarda hareketlenmesi muhtemel.