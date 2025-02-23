Soğuk hava Türkiye'nin birçok bölgesinde etkisini sürdürürken, 24 Şubat pazartesi günü bazı illerde eğitime ara verildi.

TRABZON Trabzon'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 24 Şubat'ta il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

RİZE Rize Valiliği, il genelinde yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşullarının devam ettiğini vurguladı. Buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği göz önünde bulundurularak 24 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği aktarıldı. Kamuda çalışan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan anneler ve hamile personelin de idari izinli sayılacağına işaret edildi. Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması da istendi. Vali İhsan Selim Baydaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşullarını göz önünde bulundurarak öğrencilerin güvenliğini her şeyin üzerinde tuttuklarını belirtti. Okullarda eğitime 1 gün ara verdiklerine değinen Vali Baydaş, "Bu süreci sadece bir tatil olarak görmeyin. Unutmayın, okul binaları yalnızca taş duvarlardan ibaret değildir. Asıl anlamını öğrenci ve öğretmenleriyle kazanır. Sizler olmadığınızda eksik kalır. Sıcak bir Rize çayınızı yudumlarken kitap sayfaları arasında kaybolmaya devam edelim. Ayrıca, kar, çay ve kitap manzaralarından paylaşımlarınızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

ORDU Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre yoğun kar yağışı, don ve buzlanmanın etkili olmaya devam etmesinin beklendiği ifade edildi. İl genelindeki tüm resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime yarın ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarındaki gaziler, hamileler, engelli personel ile karla mücadele tedbirleri kapsamında çalışan güvenlik, sağlık ve karla mücadele birimleri dışındaki 0-6 yaş çocuğu olan annelerin idari izinli sayılacakları kaydedildi.

SİNOP Sinop’ta, kar nedeniyle il genelinde yarın (24 Şubat) için eğitime ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre, kentteki olumsuz hava koşullarının devam edeceği vurgulandı. Açıklamada bu kapsamda önleyici tedbir olarak il genelindeki tüm okullarda 24 Şubat Pazartesi günü eğitim ve öğretime ara verildiği ifade edildi.

GİRESUN Giresun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik veriler kapsamında yoğun kar yağışı, don ve buzlanmanın devam etmesinin beklendiği belirtildi. İl genelinde 24 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği ifade edilen açıklamada, kamu kurumlarındaki gaziler, hamileler ve engelli personelin de idari izinli sayılacakları kaydedildi. Öte yandan, Giresun Üniversitesi Rektörlüğü de yarın üniversitedeki tüm birimlerde eğitim ve öğretime ara verildiğini açıkladı.

BARTIN Bartın'da yoğun kar yağışı sebebiyle, yarın il genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verileceği bildirildi. Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre il genelinde kuvvetli kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi. Bu doğrultuda yarın il genelinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında (kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler ile halk eğitim, özel öğretim, gündüz bakımevleri ve Kur'an kursları) eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel ile çocuğu kreşe veya anaokuluna devam eden kadın personel de bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Verilen hizmetin niteliği gereği 7/24 esasına göre çalışan kurumlarımızda hizmetlerin aksamaması için birim amirlerince gerekli değerlendirme yapılıp tedbir alınacaktır."

ZONGULDAK Zonguldak Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle il genelindeki okullarda 1 gün süreyle eğitime ara verildiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, 24 Şubat 2025 Pazartesi günü resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, kreşler, gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezleri kapalı olacak. Ayrıca, il genelinde planlanan hizmet içi eğitimler ve e-sınavlar da ertelendi. Valilik açıklamasında, kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personelin durumu hakkında da bilgi verildi. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan annelerin durumu, hizmetin gereklilikleri doğrultusunda ilgili birimlerce değerlendirilecek. Öte yandan, malul, engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı belirtildi.

KASTAMONU Kastamonu'da etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 24 Şubat Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verileceği açıklandı. Kastamonu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yoğun kar yağışı sonucu oluşan buzlanma ve şiddetli soğuk nedeniyle 24 Şubat 2025 Pazartesi günü, ilimiz merkezinde (merkez ilçede) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamileler de idari izinli sayılacaktır. Alınan bu karar, üniversiteler ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşleri kapsamamaktadır" denildi.

SAMSUN Samsun Valisi Orhan Tavlı, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelindeki tüm eğitim kurumlarında 1 gün süreyle eğitime ara verildiğini duyurdu. Vali Orhan Tavlı yaptığı açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü’nün uyarılarına göre, ilde etkisini sürdürecek olan kuvvetli kar yağışı nedeniyle, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceğinin muhtemel olduğunu belirtti. Vali Tavlı, "Tedbir amaçlı olarak ilimiz genelindeki Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı tüm resmi/özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde, müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim-öğretime 24 Şubat 2025 Pazartesi günü 1 gün ara verilmiştir" dedi. Vali Orhan Tavlı ayrıca, kamu kurumlarında görevli hamileler, engelliler, çocuğu kreş ya da anaokuluna devam eden annelerin de 1 gün idari izinli sayılacaklarını kaydetti.