Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda dördüncü kez toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda Bakan Işıkhan, asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak açıkladı. Bakan Işıkhan’ın paylaştığı yeni asgari ücretin detayları da belli oldu. Buna göre, brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olan asgari ücretin, 22 bin 104 lira 67 kuruşunu net asgari ücret, 3 bin 640 lira 77 kuruşunu SGK primi ve 260 lira 6 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu. Ayrıca 26 bin 5 lira 50 kuruş olan brüt asgari ücrete, 4 bin 30 lira 85 kuruş SGK primi (işveren payı) ile 520 lira 11 kuruş işveren işsizlik sigorta primi kalemleri de eklenince yeni asgari ücretin bir işçi için işverene aylık maliyeti 30 bin 556 lira 46 kuruş oldu. Işıkhan, asgari ücret açıklamasında yeni asgari ücret rakamında devletin her bir asgari ücretli için işverenlere verdiği asgari ücret desteği 700 liradan bin liraya çıkarıldığını da açıkladı. Öte yandan Yeni asgari ücretle işsizlik ödeneğinden Genel Sağlık Sigortası (GSS) primine, kıdem tazminatından staj ücretine kadar birçok kalemde 1 Ocak 2025 itibarıyla değişiklik yaşanacak.

Kaynak: İHA