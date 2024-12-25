İnegöl Belediyesi, İnegöl Belediye Spor Kulübü aracılığıyla şehrin her yaştan bireyine spor yapma imkânı sunmaya devam ediyor. Bu doğrultuda, kadınlara özel ücretsiz step, aerobik ve pilates kurslarının yeni dönem kayıtları yapılacak. “Herkes İçin Spor” etkinlikleri, İnegöl Belediye Spor Salonu, Alanyurt Yunus Emre Spor Salonu ve Yeniceköy Spor Salonu olmak üzere 3 farklı salonda düzenlenecek.

KAYITLAR BAŞLIYOR

Ücretsiz kurslar için başvurular, 26 Aralık Perşembe günü saat 11.00’de başlayacak ve 27 Aralık Cuma günü saat 14.00’de sona erecek. Başvurular, www.inegol.bel.tr adresinden online olarak yapılabilecek.

KURS TARİHLERİ VE SAATLERİ

Step, aerobik ve pilates kursları, 30 Aralık ile 24 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Hikmet Şahin Kültür Parkı'ndaki Belediye Spor Salonu’nda gündüz kursları Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri 09.00-10.00 saatleri arasında olacak. Akşam kursları ise Salı ve Perşembe günleri 19.00-20.30 arasında yapılacak. Alanyurt Yunus Emre Spor Salonu’nda gündüz dersleri Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri sabah 09.00-10.00 arasında gerçekleştirilecek, akşam dersleri ise aynı günlerde 19.00-20.00 saatleri arasında olacak. Yeniceköy Spor Salonu’ndaki gündüz dersleri Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri 09.00-10.00 saatlerinde, akşam dersleri ise Salı ve Perşembe günleri 19.00-20.30 arasında yapılacak.