AK Parti Kızıkcahamam sonrası dikkat çeken bir kulis bilgisi ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamp sonucunda ekonomide gerçekçi popülizmden uzak bir ekonomik politikası uygulanmaması konusunda kararlılık mesajı verdiği öğrenildi. Dolayısıyla asgari ücretliye 2. Ara zam gelmeyecek. Aynı zamanda emeklinin beklediği temmuz zammına ek ilave artış da yapılmayacak.

"Zam Olacak mı?"

Kulislerden edinilen bilgiye göre önümüzdeki dönemde yapısal reformları da içeren düzenlemelerde gerçekçi bir yaklaşımla hareket edilecek.

Muhalefet tarafından gelen asgari ücret ve emekli maaşlarındaki iyileştirmelerle ilgili vaatlerin gerçekçi bulunmadığı ve bu vaatlerin hiçbir şekilde AK Parti'nin gündeminde olmayacağı ifade ediliyor.