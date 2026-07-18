Türkiye’de 7 milyona yakın asgari ücretle çalışanın olduğu öngörülürken, bu çalışanların bazıları düşük maaş almasına rağmen prim usulüyle çalıştığı için hedefi tutturması halinde yüksek prim ödemesi alıyor ve böylece gelirini katlıyor.

SOSYAL YARDIMLARA KISITLAMA

Fakat yeni yapılan düzenlemeyle bu kişilere ödenecek maddi ve ayni yardım tutarlarına kısıtlama getirildi.

YARDIM ÖDEMELERİ DÜŞECEK

Buna göre düşük maaş, yüksek prim usulüyle çalışanlara bir takvim yılı içerisinde verilecek her türlü maddi ve ayni yardımların toplam tutarının çalışanın aynı takvim yılına yönelik brüt ücretler toplamının 2 katını aşmayacak şekilde belirlenmesine karar verildi.

Bu kapsamda, düşük maaş alan kişilerin prim ödemelerine bakılmadan sabit maaşlarınca yardım ödemesi gerçekleştirilecek ve bu nedenle, yardım tutarları düşecek.

DÜZENLEME NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Söz konusu düzenlemenin 1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla geçerli olmaya başladığı öğrenildi.

Özellikle tasarruf finansman şirketlerinde çalışan personelin maaş sisteminin bu şekilde olduğu belirtildi. Bu kapsamda mesai ve prim ödemesi almak için daha fazla çalışanlara yönelik yeni bir karar verildi.

MESAİ SAATLERİ DEĞİŞTİ

Karara göre tasarruf finansman şirketlerinin şubelerindeki çalışma saatleri 09.00-18.00 olarak belirlenirken, gerekmesi halinde saat 20.00’ye kadar operasyonel çalışmaların yapılabileceği kaydedildi.