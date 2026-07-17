SGK verilerine göre Türkiye’de 16 milyon 997 bin 274 emekli bulunuyor. Emekli aylıklarının geçim şartları karşısında yetersiz kalması nedeniyle emeklilikten sonra çalışmayı sürdürenlerin sayısı ise 2 milyon 130 bini aştı.

BÜTÇE YÜKÜ BİTTİ

Türkiye’de milyonlarca çalışanın ve emeklinin gözü kulağı Ankara’dan gelecek yasal düzenleme haberlerine çevrilmişken, Cumhur İttifakı ortağı MHP’den herkesi sevindirecek haber geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, mevcut emeklilik sisteminde prim gün sayısından ve aylık bağlama oranlarından kaynaklanan ciddi yapısal problemler olduğunu belirterek, sisteme ilişkin köklü değişiklikler yapılması gerektiğini söyledi.

Kalaycı, Kahramanmaraş depreminin bütçeye getirdiği yükün sona erdiğini, hazine nakit dengesinin iyileştiğini, faiz dışı dengenin fazlaya geçtiğini belirterek, “Bütçe imkanları emeklimizin, çalışanımızın beklentilerini karşılayacak elverişli hale geldi” dedi.

Sistemin en büyük tıkanıklık noktasının çok prim ödeyen ile az prim ödeyen arasındaki adaletsizlik olduğunu vurgulayan Kalaycı, “Prim maaş dengesi bozulmuş durumda. 30- 40 yıl prim ödeyen ile 10 yıl prim ödeyen neredeyse aynı maaşı alır hâle gelmiş. Burada köklü düzenleme gerekiyor. Prim maaş dengesini sağlayacak şekilde emekli aylıkları arasındaki eşitsizlikler giderilmeli” sözleriyle, yapılacak yasal reformun felsefesini ortaya koydu.